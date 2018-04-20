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Киркоров с детьми приехал в Петербург
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    Киркоров с детьми приехал в Петербург

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    Киркоров с детьми приехал в Петербург

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Российский певец Филипп Киркоров приехал в Северную столицу сегодня утром.

    Известный певец Филипп Киркоров с сыном Мартином-Кристином и дочерью Аллой-Викторией приехали в Санкт-Петербург утром в пятницу, 20 апреля.

    Киркоров выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» с шоу «Я», после чего войдет в состав членов жюри конкурса талантливых исполнителей «Золотой микрофон». Кроме этого, певец подчеркнул, что планирует отправиться в Государственный Эрмитаж вместе с детьми.

    Ранее сообщалось о том, что Лоукостер «Победа» начал выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург.

    Автор: Алексей Громов
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