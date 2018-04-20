Киркоров с детьми приехал в Петербург

Санкт-Петербург, 20 апреля. Российский певец Филипп Киркоров приехал в Северную столицу сегодня утром.

Известный певец Филипп Киркоров с сыном Мартином-Кристином и дочерью Аллой-Викторией приехали в Санкт-Петербург утром в пятницу, 20 апреля.

Киркоров выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» с шоу «Я», после чего войдет в состав членов жюри конкурса талантливых исполнителей «Золотой микрофон». Кроме этого, певец подчеркнул, что планирует отправиться в Государственный Эрмитаж вместе с детьми.

Ранее сообщалось о том, что Лоукостер «Победа» начал выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург.