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Реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге планируют завершить в 2021 году
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    Реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге планируют завершить в 2021 году

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    Реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге планируют завершить в 2021 году

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Около трех с половиной миллиардов рублей направят на реконструкцию Лиговского путепровода в Санкт-Петербурге.

    Как передает «Коммерсантъ», ЗАО «Пилон», которое являлось единственным участником конкурса, выполнит реконструкцию Лиговского путепровода от железнодорожной станции Лигово до Красного Села. Стоимость работ оценивается в 3,55 миллиардов рублей.

    Отметим, что к настоящему моменту заявка компании полностью удовлетворена, так как соответствует требованиям в тендерной документации.

    Планируется, что необходимую документацию подготовят не позднее 30 июня 2019 года, реконструкцию планируют завершить до конца октября 2021 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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