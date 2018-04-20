Реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге планируют завершить в 2021 году

Санкт-Петербург, 20 апреля. Около трех с половиной миллиардов рублей направят на реконструкцию Лиговского путепровода в Санкт-Петербурге.

Как передает «Коммерсантъ», ЗАО «Пилон», которое являлось единственным участником конкурса, выполнит реконструкцию Лиговского путепровода от железнодорожной станции Лигово до Красного Села. Стоимость работ оценивается в 3,55 миллиардов рублей.

Отметим, что к настоящему моменту заявка компании полностью удовлетворена, так как соответствует требованиям в тендерной документации.

Планируется, что необходимую документацию подготовят не позднее 30 июня 2019 года, реконструкцию планируют завершить до конца октября 2021 года.