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Конкурс на благоустройство намыва на Васильевском острове в Петербурге проведут в 2018 году
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    Конкурс на благоустройство намыва на Васильевском острове в Петербурге проведут в 2018 году

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    Конкурс на благоустройство намыва на Васильевском острове в Петербурге проведут в 2018 году

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Конкурс на разработку проекта благоустройства набережной в Санкт-Петербурге вдоль Финского залива планируют провести в 2018 году.

    Как сообщается в пресс-релизе девелоперской компании ЛСР, которая является одной из крупнейших российских застройщиков жилья, конкурс на проект благоустройства набережной в Петербурге вдоль берега Финского залива может пройти в текущем году.

    «Группа ЛСР» выступила с инициативой проведения международного архитектурного конкурса проекта благоустройства набережной вдоль кварталов 10–13 южной части намывных территорий Васильевского острова», — сообщается в пресс-релизе.

    Соответствующее предложение прозвучало на совещании в Смольном, которое прошло под председательством вице-губернатора города Игоря Албина. «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» планирует за собственные средства благоустроить общественную зону на набережной Финского залива.

    «Подвести итоги творческого архитектурного соревнования планируется уже в 2018 году», — подчеркивается в пресс-релизе.

    Автор: Алексей Громов
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