Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 20 апреля. В Петроградском районе Санкт-Петербурга открылся новый следственный отдел. Участие в церемонии открытия приняли губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и глава Главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус.

Заброшенный, трехэтажный краснокирпичный особняк, построенный еще в 19 веке, отдали Следственному комитету несколько лет назад. До этого здесь квартировал Национальный институт здоровья, передает корреспондент ФАН.

Полгода капитального ремонта обошлись бюджету Петербурга в 60 миллионов рублей. Сегодня районный Следком оснащен самой современной в России техникой. Также здесь будет находиться и общегородской ведомственный архив.

По словам Александра Клауса, в архиве на Мойке (главное здание ГСУ СК по Петербургу - прим. ФАН) расследуемые уголовные дела уже некуда складывать. А уничтожить их невозможно, пока не наступит срок давности. Открытие нового следственного отдела поможет разрешить проблему.

Открывшийся отдел оснащен самой современной техникой в России. В обычные дни ее вряд ли возможно увидеть, но по случаю открытия сотрудники СК показали некоторые экземпляры. Например, похожий на бинокль прибор СПИН-2 позволит специалисту, который работает на месте преступления, узнать телефон какого-нибудь зеваки, сделавшего здесь пару фотографий. Для этого ему нужно будет лишь обвести прибором вокруг.