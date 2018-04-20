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Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга
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    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

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    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 20 апреля. В Петроградском районе Санкт-Петербурга открылся новый следственный отдел. Участие в церемонии открытия приняли губернатор города Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и глава Главного следственного управления СК по Петербургу Александр Клаус.

    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

    Заброшенный, трехэтажный  краснокирпичный особняк, построенный еще в 19 веке, отдали Следственному комитету несколько лет назад. До этого здесь квартировал Национальный институт здоровья, передает корреспондент ФАН.

    Полгода капитального ремонта обошлись бюджету Петербурга в 60 миллионов рублей. Сегодня районный Следком оснащен самой современной в России техникой. Также  здесь будет находиться и общегородской ведомственный архив.

    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

    По словам Александра Клауса, в архиве на Мойке (главное здание ГСУ СК по Петербургу - прим. ФАН) расследуемые уголовные дела уже некуда складывать. А уничтожить их невозможно, пока не наступит срок давности. Открытие нового следственного отдела поможет разрешить проблему.

    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

    Открывшийся отдел оснащен самой современной техникой в России. В обычные дни ее вряд ли возможно увидеть, но по случаю открытия сотрудники СК показали некоторые экземпляры. Например, похожий на бинокль прибор СПИН-2 позволит специалисту, который работает на месте преступления, узнать телефон какого-нибудь зеваки, сделавшего здесь пару фотографий. Для этого ему нужно будет лишь обвести прибором вокруг.

    Новый следственный отдел открылся в Петроградском районе Петербурга

    Автор: Денис Машкин
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