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Лоукостер «Победа» запустил рейсы из Калининграда в Петербург
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    Лоукостер «Победа» запустил рейсы из Калининграда в Петербург

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    Лоукостер «Победа» запустил рейсы из Калининграда в Петербург

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Лоукостер «Победа» начал выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе аэропорта «Храброво», пассажирские лайнеры авиакомпании «Победа» начали выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Петербург.

    Отметим, что первый рейс прибыл в Калининград 18 апреля в 16:25 часов. В свою очередь, в Санкт-Петербург лайнер вылетел из калининградского аэропорта в 17:35 часов вечера. В пресс-службе «Храброво» подчеркивают:

    «Рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург авиакомпания «Победа» будет выполнять ежедневно. Вылет из аэропорта «Храброво запланирован на 17:15, прибытие в Санкт-Петербург — в 19:55. Из «Пулково» вылет — в 16:10, прилет в Калининград — в 16:50».

    Автор: Алексей Громов
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