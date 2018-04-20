Лоукостер «Победа» запустил рейсы из Калининграда в Петербург

Санкт-Петербург, 20 апреля. Лоукостер «Победа» начал выполнять регулярные рейсы из Калининграда в Санкт-Петербург.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе аэропорта «Храброво», пассажирские лайнеры авиакомпании «Победа» начали выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Петербург.

Отметим, что первый рейс прибыл в Калининград 18 апреля в 16:25 часов. В свою очередь, в Санкт-Петербург лайнер вылетел из калининградского аэропорта в 17:35 часов вечера. В пресс-службе «Храброво» подчеркивают: