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Похолодание, туман и сильные дожди пришли в Петербург
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Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    Похолодание, туман и сильные дожди пришли в Петербург

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    Похолодание, туман и сильные дожди пришли в Петербург

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Синоптики предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о приближающемся похолодании и сильных дождях. Об этом сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре. 

    В соответствии с прогнозом, во второй половине дня в пятницу, 20 апреля, ожидаются дожди. В субботу, 21 апреля, прогнозируется аналогичная погода Ночью в воскресенье, 22 апреля, столбик термометра опустится до ноля градусов. 

    Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о грядущем похолодании в городе в конце апреля. Соответствующую информацию главный синоптик города Александр Колесов опубликовал в своем блоге в социальной сети Facebook.

    «В 20-х числах похолодание, и температура в Санкт-Петербурге вернется к норме. А она всего плюс 4 градуса», — написал Александр Колесов.

    Автор: Алексей Громов
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