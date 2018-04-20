Похолодание, туман и сильные дожди пришли в Петербург

Санкт-Петербург, 20 апреля. Синоптики предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о приближающемся похолодании и сильных дождях. Об этом сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре.

В соответствии с прогнозом, во второй половине дня в пятницу, 20 апреля, ожидаются дожди. В субботу, 21 апреля, прогнозируется аналогичная погода Ночью в воскресенье, 22 апреля, столбик термометра опустится до ноля градусов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о грядущем похолодании в городе в конце апреля. Соответствующую информацию главный синоптик города Александр Колесов опубликовал в своем блоге в социальной сети Facebook.