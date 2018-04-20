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Полумарафон ограничит движение транспорта в центре Петербурга
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    Полумарафон ограничит движение транспорта в центре Петербурга

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    Полумарафон ограничит движение транспорта в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Ограничения движения транспортных средств вводят на улицах Санкт-Петербурга в связи с проведением полумарафона.

    Как передает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, причиной введения ограничения движения станет Петербургский полумарафон.

    Так, по Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы до Южной дороги, по Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, а также по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной аллеи (в направлении от Велосипедной аллеи) будет прекращено движение транспорта 21 апреля с 10:50 до 14:00 часов дня.

    Кроме этого, с 00:00 до 10:50 часов утра будет запрещена остановка транспортных средств по Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы до Южной дороги, по Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, а также по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной аллеи.

    Автор: Алексей Громов
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