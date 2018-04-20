Движение в центре Петербурга ограничат из-за съемок фильма

Санкт-Петербург, 20 апреля. Движение транспорта на центральных улицах Петербурга ограничат из-за съемок фильма.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, движение транспорта по Соляному переулку закроют 24 апреля, а по Замковой улице будет сложно проехать 15 мая. Причиной неудобств для водителей станут съемки триллера «Девятая» режиссера Николая Хомерики.

Так, запрет движения транспортных средств будет введен на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до улицы Пестеля с шести часов утра 23 апреля до семи часов утра 25 апреля. Также 24 апреля аналогичный запрет будет действовать на указанном отрезке в указанное время.

В свою очередь, остановку на участке Замковой улицы от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы запретят с шести часов утра 14 мая до пяти часов утра 15 мая.