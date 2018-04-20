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Граффити вдоль железной дороги в Петербурге закрасят к ЧМ-2018
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    Граффити вдоль железной дороги в Петербурге закрасят к ЧМ-2018

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    Граффити вдоль железной дороги в Петербурге закрасят к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Граффити на заборах вдоль железнодорожных линий в Петербурге решили закрасить светло-серым цветом перед ЧМ-2018.

    Соответствующую информацию передает «Пятый канал» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского комитета по благоустройству, граффити, которые можно увидеть на железнодорожных постройках, гаражах и путепроводах, закрасят к чемпионату мира по футболу 2018 года.

    Специальные службы закрасят граффити на ограждениях железной дороги, автомобильных гаражах и постройках, идущих вдоль движения поездов. Рисунки уличных художников закрасят корпоративными цветами РЖД, а именно, серым и красным.

    Автор: Алексей Громов
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