Граффити вдоль железной дороги в Петербурге закрасят к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 20 апреля. Граффити на заборах вдоль железнодорожных линий в Петербурге решили закрасить светло-серым цветом перед ЧМ-2018.

Соответствующую информацию передает «Пятый канал» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городского комитета по благоустройству, граффити, которые можно увидеть на железнодорожных постройках, гаражах и путепроводах, закрасят к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Специальные службы закрасят граффити на ограждениях железной дороги, автомобильных гаражах и постройках, идущих вдоль движения поездов. Рисунки уличных художников закрасят корпоративными цветами РЖД, а именно, серым и красным.