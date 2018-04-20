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Движение по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год
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    Движение по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год

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    Движение по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Санкт-Петербурге ограничат с 22 апреля 2018 года.

    Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе государственной административно-технической инспекции, на участке Лермонтовского проспекта от Садовой до Канонерской улицы с 22 апреля текущего года до 17 апреля 2019 года будет перекрыто движение транспорта. Причиной изменений в движении станет проведение работ по размещению временного ограждения.

    Также отметим, что движение по Владимирскому проспекту с 21 апреля до 29 апреля будет ограничено из-за ремонта асфальта. Кроме этого, с 21 апреля по 23 апреля ограничат проезд по Корпусной улице от Пионерской до Малой Зелениной. По улице Александра Матросова от Парголовской до улицы Харченко автомобилистам будет сложно проехать до 23 апреля.

    Автор: Алексей Громов
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