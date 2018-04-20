Движение по Лермонтовскому проспекту в Петербурге ограничат на год

Санкт-Петербург, 20 апреля. Движение транспорта по Лермонтовскому проспекту в Санкт-Петербурге ограничат с 22 апреля 2018 года.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе государственной административно-технической инспекции, на участке Лермонтовского проспекта от Садовой до Канонерской улицы с 22 апреля текущего года до 17 апреля 2019 года будет перекрыто движение транспорта. Причиной изменений в движении станет проведение работ по размещению временного ограждения.

Также отметим, что движение по Владимирскому проспекту с 21 апреля до 29 апреля будет ограничено из-за ремонта асфальта. Кроме этого, с 21 апреля по 23 апреля ограничат проезд по Корпусной улице от Пионерской до Малой Зелениной. По улице Александра Матросова от Парголовской до улицы Харченко автомобилистам будет сложно проехать до 23 апреля.