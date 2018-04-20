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Парковка у площади Александра Невского в Петербурге станет городской
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    Парковка у площади Александра Невского в Петербурге станет городской

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    Парковка у площади Александра Невского в Петербурге станет городской

    Санкт-Петербург, 20 апреля. Автомобильная перехватывающая парковка у станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге станет городской.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 1 мая 2018 года соответствующее разрешение вступит в законную силу.

    Так, перехватывающая парковка у станции метро «Площадь Александра Невского», расположенная у дома №30 на улице Синопской, вмещает 121 автомобиль. Парковка станет платной.

    Отметим, стоимость парковки машин категорий «А» и «В» — 100 рублей в час, в свою очередь, 600 рублей в сутки и шесть тысяч рублей в месяц.

    Автор: Алексей Громов
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