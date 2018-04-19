Военные на учениях построят 140-метровый мост в Кронштадте

Санкт-Петербург, 19 апреля. В рамках тактико-специального учения военнослужащие построят мост в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Военные дорожно-комендантского батальона Западного военного округа в рамках учениях создадут мост, который соединит Кронштадт и южную оградительную стенку порта. К учению будут привлечены более 100 военнослужащих и задействовано 20 единиц техники.

Согласно полученной информации, протяженность моста составит 142 метра, а ширина – 4,2 метра. Наплавные опоры будут состоять из понтонного мостового парка, пролеты — из среднего автомобильного разборного моста. После того, как мост построят, по нему пройдет колонна военной техники для подтверждения надежности конструкции.

В дальнейшем мост будет доступен для пешеходов и автомобилистов.