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Военные на учениях построят 140-метровый мост в Кронштадте
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    Военные на учениях построят 140-метровый мост в Кронштадте

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    Военные на учениях построят 140-метровый мост в Кронштадте

    Санкт-Петербург, 19 апреля. В рамках тактико-специального учения военнослужащие построят мост в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

    Военные дорожно-комендантского батальона Западного военного округа в рамках учениях создадут мост, который соединит Кронштадт и южную оградительную стенку порта. К учению будут привлечены более 100 военнослужащих и задействовано 20 единиц техники.

    Согласно полученной информации, протяженность моста составит 142 метра, а ширина – 4,2 метра. Наплавные опоры будут состоять из понтонного мостового парка, пролеты — из среднего автомобильного разборного моста. После того, как мост построят, по нему пройдет колонна военной техники для подтверждения надежности конструкции.

    В дальнейшем мост будет доступен для пешеходов и автомобилистов.

    Автор: Дарья Смолина
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