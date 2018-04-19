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Жители Петербурга стали больше тратить в магазинах
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    Жители Петербурга стали больше тратить в магазинах

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    Жители Петербурга стали больше тратить в магазинах

    Санкт-Петербург, 19 апреля. В Петербурге оборот розничной торговли в первом квартале 2018 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 316 млрд рублей. За март 2018 года петербуржцы потратили в магазинах также на 1,6% больше, чем за март 2017 года.

    Согласно докладу Петростата, опубликованному 18 апреля, показатели оборота розничной торговли повысились на 1,6%, учитывая инфляцию. Только за март 2018 года жители Петербурга потратили 110,8 млрд рублей, что выше предыдущих показателей на 1,6%. 

    Ранее Петростат отмечал, что траты на продукты увеличились в январе, а в феврале было зафиксировано падение показателей оборота торговли. В марте же продажи пошли вверх, прирост составил 0,1% относительно февраля. Интересно, что в течение всего 2017 года наблюдалось сокращение показателя оборота розничной торговли, общее падение за 2017 год составило 4,5%.

    По данный Петростата, продажа непродуктовых категорий сократилась в марте 2018 года на 2,6%, но за первый квартал 2018 года в целом траты выше на 1,1%, чем за аналогичный период в прошлом году. 

    За март 2018 года заработок рестораторов сократился на 0,9% и составил 5,8 млрд рублей. Однако прибыль точек общественного питания увеличилась в первом квартале 2018 года на 2,1% относительно показателей 2017 года и составила 16,9 млрд рублей.

    Автор: Софья Куликова
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