Задержанные в Петербурге подозреваемые в терроризме общались в Telegram

Санкт-Петербург, 19 апреля. Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летних граждан одной из Республик Средней Азии по статье «Покушение на участие в террористической организации». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно полученным данным, подозреваемы с декабря прошлого года по апрель 2018 года, используя социальные группы в сети Интернет, подтвердили неустановленному лицу свое желание принять участие в деятельности международной террористической организации. Они также отправили фотографии своих паспортов. По информации следственного комитета, злоумышленники пользовались мессенджером Telegram.

Неустановленное лицо рассказало подозреваемым, как безопасным способом выехать из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого человек заявил, что намерен помочь им, доставив в тренировочный лагерь террористической организации.

Молодых людей задержали следователи и сотрудники региональных МВД и ФСБ России. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения злоумышленникам.