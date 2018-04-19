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Задержанные в Петербурге подозреваемые в терроризме общались в Telegram
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    Задержанные в Петербурге подозреваемые в терроризме общались в Telegram

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    Задержанные в Петербурге подозреваемые в терроризме общались в Telegram

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летних граждан одной из Республик Средней Азии по статье «Покушение на участие в террористической организации». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу.

    Согласно полученным данным, подозреваемы с декабря прошлого года по апрель 2018 года, используя социальные группы в сети Интернет, подтвердили неустановленному лицу свое желание принять участие в деятельности международной террористической организации. Они также отправили фотографии своих паспортов. По информации следственного комитета, злоумышленники пользовались мессенджером Telegram.

    Неустановленное лицо рассказало подозреваемым, как безопасным способом выехать из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого человек заявил, что намерен помочь им, доставив в тренировочный лагерь террористической организации.

    Молодых людей задержали следователи и сотрудники региональных МВД и ФСБ России. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения злоумышленникам. 

    Автор: Алексей Громов
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