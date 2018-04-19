​​​​​​​Китайские ученые представят книгу о «явлении Путина» в стенах СПбГУ

Санкт-Петербург, 19 апреля. Исследователи из Китая представят книгу, посвященную политэкономии президента России. Презентация книги «Политэкономия Путина» пройдет сегодня, 19 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете.

Как отмечает пресс-центр СПбГУ, задача книги – показать на примере России политэкономию великих держав. Книга о «феномене Путина» написана исследователем Харбинского политехнического университета Чжаном Мэном в соавторстве с директором Центра российских исследований народного университета Китая Гуань Сюэлином.

«Это не биография Владимира Путина и не описание развития российской экономики. «Явление Путина» — это вопрос, который пытаются прояснить научные и политические круги всего мира», — указано в аннотации к книге.

В «Политэкономии Путина» ученые из Китая рассматривают особенности политической и экономической стратегии президента РФ и представляют собственную теорию стратегии экономии в процессе глобализации.

Книгу презентуют в рамках III Международного экономического симпозиума-2018, который пройдет в Петербурге 19-21 апреля.

