Главгосэкспертиза одобрила проект развязки М-11 на юго-востоке Петербурга 

Санкт-Петербург, 19 апреля. Проект строительства участка трассы М-11 получил одобрение, сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы. Речь идет о строительстве магистральной улицы на юго-востоке Петербурга, которая соединит Московское шоссе, Софийскую улицу и платный участок трассы М-11.

Главгосэкспертиза России одобрила проект второй очереди восьмого этапа работ строительства трассы Петербург — Москва. Длина четырехполосной магистрали составит 2,4 км, а предполагаемая скорость непрерывного движения — около 100 км/ч. Проект предполагает строительство трех транспортных разноуровневых развязок и четырех путепроводов.

По данным Главгосэкспертизы, на съезде с платного участка трассы М-11 будет установлен пункт взимания платы. В «Автодоре» сообщили, что предполагаемая стоимость проезда по М-11 для легковых автомобилей составит порядка 2000 рублей.

Напомним, что платный участок трассы соединит Москву и Петербург и станет дублером действующей трассы федерального значения М-10. Трасса должна открыться к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако точная дата пока не известна.