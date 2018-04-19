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Главгосэкспертиза одобрила проект развязки М-11 на юго-востоке Петербурга 
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    Главгосэкспертиза одобрила проект развязки М-11 на юго-востоке Петербурга 

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    Главгосэкспертиза одобрила проект развязки М-11 на юго-востоке Петербурга 

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Проект строительства участка трассы М-11 получил одобрение, сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы. Речь идет о строительстве магистральной улицы на юго-востоке Петербурга, которая соединит Московское шоссе, Софийскую улицу и платный участок трассы М-11.

    Главгосэкспертиза России одобрила проект второй очереди восьмого этапа работ строительства трассы Петербург — Москва. Длина четырехполосной магистрали составит 2,4 км, а предполагаемая скорость непрерывного движения — около 100 км/ч. Проект предполагает строительство трех транспортных разноуровневых развязок и четырех путепроводов.

    По данным Главгосэкспертизы, на съезде с платного участка трассы М-11 будет установлен пункт взимания платы. В «Автодоре» сообщили, что предполагаемая стоимость проезда по М-11 для легковых автомобилей составит порядка 2000 рублей.

    Напомним, что платный участок трассы соединит Москву и Петербург и станет дублером действующей трассы федерального значения М-10. Трасса должна открыться к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако точная дата пока не известна.

    Автор: Алексей Громов
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