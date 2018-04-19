В Петербурге распустились первые листья на деревьях

Санкт-Петербург, 19 апреля. В Петербурге появились первые листья на деревьях. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов на своей страничке в Facebook.

По словам синоптика, сегодня он заметил первые листья на деревьях. Также Колесов отмечает, что по всему городу уже можно увидеть множество набухших почек. Примечательно, что первые листочки появились не на южных окраинах, а на деревьях в Мурино.

Метеоцентр Петербурга сообщил, что начиная с 20 апреля в Северной столице похолодает, температура воздуха будет нестабильной, а сильный ветер обеспечит дополнительную прохладу. Также Александр Колесов подчеркнул, что для города такая погода является нормой, и предупредил о возможной грозе в некоторых районах Петербурга.

Ранее главный синоптик поделился радостью на страничке в Facebook о том, что понедельник, 9 апреля стал самым теплым в Петербург с 2001 года.