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Стало известно, когда может закрыться генконсульство Великобритании в Петербурге
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    Стало известно, когда может закрыться генконсульство Великобритании в Петербурге

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    Стало известно, когда может закрыться генконсульство Великобритании в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Генеральное консульство Великобритании в Петербурге может завершить работу к началу августа.

    Генеральное консульство Британии, расположенное в Северной столице, заявило, что МИД России предписал завершить работу дипмиссии до 1 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

    «Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно», — сообщили в генконсульстве Великобритании.

    Как сообщает генконсульство Великобритании, на данный момент специалисты продолжают работать. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Автор: Дарья Смолина
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