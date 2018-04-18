Объявлены лауреаты премии Курехина в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 апреля. Церемония вручения ежегодной Премии имени Курехина в области современного искусства за 2017 год прошла в Петербурге во вторник, 17 апреля.

Торжественная церемония вручения прошла на сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Гран-при получил проект из Екатеринбургской индустриальной биеннале «Огни Урала».

«Это, правда, очень мощный проект, абсолютно вписывающийся в нашу номинацию», — подчеркнула худрук Центра современного искусства имени Сергея Курехина Анастасия Курехина.

Были объявлены победители в девяти номинациях. Среди победителей в разных номинациях: «Лучшее произведение визуального искусства» — «Журнал наблюдения 2014–2017», «Лучший кураторский проект» — «Тихие голоса», «Лучший медиа-объект» — «В мастерской И.Е. Репина», «Искусство в общественном пространстве» — «Общий двор», «Фестиваль в области современного искусства» — «Х Международный фестиваль «Императорские сады России» и «Владей Кавказом», «Лучший текст о современном искусстве» — «Статьи и диалоги».