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Прокуратура Петербурга разрешила ученикам ходить в школу в чем попало
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    Прокуратура Петербурга разрешила ученикам ходить в школу в чем попало

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    Прокуратура Петербурга разрешила ученикам ходить в школу в чем попало

    Санкт-Петербург, 18 апреля. Прокуратура выявила нарушения в четырех школах Кировского района города, где детей заставляли носить форму, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

    Выяснилось, что в учебных заведениях детей, пришедших без формы, могли в качестве наказания не допустить к занятиям, что в свою очередь противоречит федеральному закону об образовании.

    После вмешательства органов прокуратуры в локальные акты школ были внесены изменения.

    Ранее «Ридус» сообщал о подробностях нападения, которое произошло в башкирской средней школе. Напомним, что ученик девятого класса поджег образовательное учреждение в Стерлитамаке.

    Автор: Дима Оленин
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