Прокуратура Петербурга разрешила ученикам ходить в школу в чем попало

Санкт-Петербург, 18 апреля. Прокуратура выявила нарушения в четырех школах Кировского района города, где детей заставляли носить форму, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выяснилось, что в учебных заведениях детей, пришедших без формы, могли в качестве наказания не допустить к занятиям, что в свою очередь противоречит федеральному закону об образовании.

После вмешательства органов прокуратуры в локальные акты школ были внесены изменения.

Ранее «Ридус» сообщал о подробностях нападения, которое произошло в башкирской средней школе. Напомним, что ученик девятого класса поджег образовательное учреждение в Стерлитамаке.