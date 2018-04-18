Меню
Общество
Власти Петербурга назвали дату готовности всех объектов к ЧМ-2018
Технологии
Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак
Следующая новость
Загрузка...

    Власти Петербурга назвали дату готовности всех объектов к ЧМ-2018

    60

    Власти Петербурга назвали дату готовности всех объектов к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 18 апреля. Все транспортные объекты, строящиеся в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут задействованы в день матча футбольного клуба «Зенит» с ЦСКА, который состоится 29 апреля. Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

    Как пишет «Петербургский дневник», подготовка объектов вышла на финишную прямую. Отмечается, что все объекты, в том числе Набережная Макарова, мост Бетанкура и участок Невско-Василеостровской линии метро будут задействованы уже 29 апреля. Объекты протестируют официально 13 мая, в день игры «Зенита» с «СКА-Хабаровск».

    В ведомстве добавили, что работы на объектах ЧМ-2018 в Петербурге в среднем завершены более чем на 90%.

    Как ранее писало издание «Ридус», большая часть регионов, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу летом нынешнего года, отказалась от создания отдельных вытрезвителей для пьяных болельщиков.

    Власти Петербурга назвали дату готовности всех объектов к ЧМ-2018

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    116
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    276
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    243
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    500