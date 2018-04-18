Власти Петербурга назвали дату готовности всех объектов к ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 18 апреля. Все транспортные объекты, строящиеся в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут задействованы в день матча футбольного клуба «Зенит» с ЦСКА, который состоится 29 апреля. Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Как пишет «Петербургский дневник», подготовка объектов вышла на финишную прямую. Отмечается, что все объекты, в том числе Набережная Макарова, мост Бетанкура и участок Невско-Василеостровской линии метро будут задействованы уже 29 апреля. Объекты протестируют официально 13 мая, в день игры «Зенита» с «СКА-Хабаровск».

В ведомстве добавили, что работы на объектах ЧМ-2018 в Петербурге в среднем завершены более чем на 90%.

Как ранее писало издание «Ридус», большая часть регионов, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу летом нынешнего года, отказалась от создания отдельных вытрезвителей для пьяных болельщиков.