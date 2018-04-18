Стала известна причина сбоя на первой ветке петербургского метро

Санкт-Петербург, 18 апреля. В среду днем на первой линии петербургского метро произошел сбой в движении поездов.

Как стало известно ФАН, причиной сбоя был неисправный состав. Поезд остановился на перегоне, чтобы вывезти его из тоннеля был вызван вспомогательный состав.

Из-за неисправного состава некоторое время поезда по первой линии не могли перевозить пассажиров. Выйти из вагонов петербуржцев попросили на «Балтийской», «Технологическом институте» и «Пушкинской».

Проблему сотрудникам метрополитена удалось разрешить в течение 10 минут. Однако из-за сбоя поезда продолжают следовать по красной ветке с увеличенным интервалом, уточняет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». Кроме того, в среду по техническим причинам была закрыта станция метро «Владимирская».