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Стала известна причина сбоя на первой ветке петербургского метро
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    Стала известна причина сбоя на первой ветке петербургского метро

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    Стала известна причина сбоя на первой ветке петербургского метро

    Санкт-Петербург, 18 апреля. В среду днем на первой линии петербургского метро произошел сбой в движении поездов.

    Как стало известно ФАН, причиной сбоя был неисправный состав. Поезд остановился на перегоне, чтобы вывезти его из тоннеля был вызван вспомогательный состав.

    Из-за неисправного состава некоторое время поезда по первой линии не могли перевозить пассажиров. Выйти из вагонов петербуржцев попросили на «Балтийской», «Технологическом институте» и «Пушкинской».

    Проблему сотрудникам метрополитена удалось разрешить в течение 10 минут. Однако из-за сбоя поезда продолжают следовать по красной ветке с увеличенным интервалом, уточняет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». Кроме того, в среду по техническим причинам была закрыта станция метро «Владимирская».

    Автор: Василий Котов
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