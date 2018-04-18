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В Петербурге сезон фонтанов откроют 19 апреля
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    В Петербурге сезон фонтанов откроют 19 апреля

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    В Петербурге сезон фонтанов откроют 19 апреля

    Санкт-Петербург, 18 апреля. С 19 апреля в Петербурге заработают городские фонтаны. Первыми по традиции начнут работу фонтаны в Ново-Манежном сквере, «Шар» на Невском проспекте и фонтан у Казанского собора. Фонтаны запустят в 11:00.

    Как сообщает пресс-служба «Водоканала», фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина начнут работу 9 мая. График открытия всех городских фонтанов опубликуют 19 апреля. Всего в летний сезон в Петербурге будут работать 52 фонтана и 4 фонтанных комплекса.

    В Петергофе комплекс фонтанов начнет работу 28 апреля. Церемония открытия фонтанов в Петергофе состоится 19 мая и будет посвящена музейным резиденциям дома Романовых – музеям Царского Села, Петергофа, Павловска и Гатчины.

    Автор: Алексей Громов
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