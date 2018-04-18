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Движение по Обуховскому мосту ограничат на два дня
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    Движение по Обуховскому мосту ограничат на два дня

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    Движение по Обуховскому мосту ограничат на два дня

    Санкт-Петербург, 18 апреля. В Петербурге движение транспорта будет ограничено в период с 19 апреля по 8 мая, в том числе в ночное время будет затруднено движение по Обуховскому мосту. По сообщению пресс-службы ГАТИ, движение ограничат в разных районах города.

    В период с 19 апреля по 8 мая в связи с ремонтными работами будет затруднено движение по улице Крылова на участке от Ушаковского моста до улицы Савушкина.

    Также, по данным пресс-службы ГАТИ, с 31 мая проезд будет запрещен по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и на участке Измайловского проспекта в связи с устройством теплосети. Движение будет перекрыто по 7-й Советской улице от Дегтярной улицы  до Суворовского проспекта. На участке от Малого проспекта до Большого проспекта В.О проезд запретят по 18-19 Линиям В.О., а по 6-7 Линиям В.О. движение ограничат.

    С 20 апреля по 19 мая движение будет затруднено по Заневскому проспекту от Новочерскассого проспекта до проспекта Шаумяна в связи с устройством газопровода. Также по информации ГАТИ движение ограничат по проспекту Науки на участке от Гражданского проспекта до улицы Вавиловых из-за ремонта газопровода.

    В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля ограничат движение по Обуховскому мосту с 22:00 до 6:00 часов. ГАТИ отмечает, что все ограничения связаны с проведением ремонтных работ газо- и тепло- проводов и реконструкцией дорожного покрытия,  и просит автомобилистов заранее выбирать удобный маршрут.

    Автор: Алексей Громов
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