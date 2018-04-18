Меню
Общество
Глава петербургского закса раскритиковал пользующихся Telegram депутатов
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Глава петербургского закса раскритиковал пользующихся Telegram депутатов

      /  Обновлено: 
    56

    Глава петербургского закса раскритиковал пользующихся Telegram депутатов

    Санкт-Петербург, 18 апреля. Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров не видит причин и необходимости для использования мессенджера Telegram местными депутатами при общении с журналистами и горожанами.

    «Я не знаю, кто эти депутаты, которые пользуются Telegram. Пусть они посмотрят в глаза близким погибших в теракте в прошлом году. Чудовищный акт, где погибли 15 молодых наших соотечественников и пострадали около 100. Известный факт, что тогда все координировалось и осуществлялось через Telegram», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

    По словам спикера, всем необходимо поддержать позицию Роскомнадзора, спецорганов и спецслужб и перестать использовать данный мессенджер.

    «Блокировка идет в интересах спецслужб и, подчеркну, ради безопасности жителей нашей страны. Если спецслужбы обращаются, значит есть для этого причины», — резюмировал Макаров.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    135
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31272
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    340
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12642