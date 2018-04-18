Глава петербургского закса раскритиковал пользующихся Telegram депутатов





Санкт-Петербург, 18 апреля. Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров не видит причин и необходимости для использования мессенджера Telegram местными депутатами при общении с журналистами и горожанами.

«Я не знаю, кто эти депутаты, которые пользуются Telegram. Пусть они посмотрят в глаза близким погибших в теракте в прошлом году. Чудовищный акт, где погибли 15 молодых наших соотечественников и пострадали около 100. Известный факт, что тогда все координировалось и осуществлялось через Telegram», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

По словам спикера, всем необходимо поддержать позицию Роскомнадзора, спецорганов и спецслужб и перестать использовать данный мессенджер.