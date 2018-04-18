Петербургские депутаты просят председателя ВС разобраться в истории с похищением детей у матери

Санкт-Петербург, 18 апреля. Депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Парламентарии акцентировали на проблеме отказов судом родителю видеться с детьми до окончательного вступления решения в силу.

Поводом для обращения к главе Верховного суда стала история в семье директора музея уличного искусства Андрея Зайцева. Мужчина под предлогом поездки на отдых в Грецию взял двоих маленьких сыновей у матери, но спустя обещанную неделю малышей ей так и не вернул. Юлия Шик — мать детей — в течение больше полугода не могла встретиться с ними. Она лишь через суд смогла добиться двухчасовых встреч. При этом встреча может проходить раз в неделю под присмотром бывшей свекрови, бывшего мужа, психолога.

По мнению парламентариев, сейчас в нашей стране существует проблема общения матери с ребенком. Мать не только лишается права видеться со своими детьми, но и не может установить точное местонахождение своих чад.

«Мне в принципе непонятно, как можно распланировать свою встречу с детьми в течение двух часов в присутствии посторонних людей. За это время мама не только должна пообщаться, поиграть, обнять и поцеловать детей, но также поплакать и как-то провести с ними время», — отметила депутат Юлия Мартемьянова.

Поддержал обращение и глава закса Вячеслав Макаров, который указал, что в семье, где отец богатый, а мать бедная суд встает на сторону первого и ущемляет права матери и детей. Мы не давим на суд, а хотим привлечь внимание и разобраться в этой ситуации, отметил Макаров.