Албин: Все объекты в Петербурге к ЧМ-2018 будут сданы вовремя
Санкт-Петербург, 18 апреля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходный мост на Крестовском острове и мост через остров Серный будут сделаны вовремя. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам подготовки к ЧМ-2018 во вторник, 17 апреля.
Албин подчеркнул, что есть поручение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, в соответствии с которым все работы должны будут завершить до 29 апреля.
«Мы идем к этой дате. У нас нет никаких опасений, что не будут выполнены работы в указанные сроки», — подчеркнул Албин.
Вице-губернатор также добавил, что передача имущественного комплекса, инфраструктуры стадиона футбольному клубу «Зенит» будет завершена 17 мая.
У нас есть поручение Губернатора, в соответствии с которым все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходный мост на Крестовском острове, а также мост через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля. У нас нет опасений, что не будут выполнены работы в срок.— Игорь Албин (@Albin_Igor) April 18, 2018