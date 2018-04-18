Албин: Все объекты в Петербурге к ЧМ-2018 будут сданы вовремя

Санкт-Петербург, 18 апреля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходный мост на Крестовском острове и мост через остров Серный будут сделаны вовремя. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам подготовки к ЧМ-2018 во вторник, 17 апреля.

Албин подчеркнул, что есть поручение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, в соответствии с которым все работы должны будут завершить до 29 апреля.

«Мы идем к этой дате. У нас нет никаких опасений, что не будут выполнены работы в указанные сроки», — подчеркнул Албин.

Вице-губернатор также добавил, что передача имущественного комплекса, инфраструктуры стадиона футбольному клубу «Зенит» будет завершена 17 мая.