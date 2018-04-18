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Две нерпы воруют корюшку у рыбаков в центре Петербурга
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    Две нерпы воруют корюшку у рыбаков в центре Петербурга

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    Две нерпы воруют корюшку у рыбаков в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 18 апреля. Рядом с водоканалом в Петербурге поселилось две нерпы, ворующие корюшку у рыбаков. Об этом рассказали в сообществе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

    Отмечается, что животные обитают рядом с главным Водоканалом около недели. Активисты рассказали, что у жителей Петербурга и гостей Северной столицы при прогулках по набережным от Финляндского вокзала до Смольного собора есть шансы увидеть редких представителей фауны, кольчатую нерпу, прямо в центре города.

    При этом местные жители опасаются за жизнь нерп. Они предположили, что животных привлекают сети, на которые местные рыбаки ловят корюшку.

    Две нерпы воруют корюшку у рыбаков в центре Петербурга

    Автор: Анна Иванова
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