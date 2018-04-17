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Время бесплатной парковки в аэропорту «Пулково» увеличили до 15 минут
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    Время бесплатной парковки в аэропорту «Пулково» увеличили до 15 минут

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    Время бесплатной парковки в аэропорту «Пулково» увеличили до 15 минут

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Автомобилисты могут бесплатно стоять на парковке в петербургском аэропорту «Пулково» на пять минут дольше.

    Как передает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы, «Воздушным воротам Северной столицы» по решению суда не позволили сократить время бесплатной парковки в «Пулково» до 10 минут. В настоящее время бесплатной парковки составляет 15 минут.

    Отметим, бесплатная парковка на территории Центрального пассажирского терминала аэропорта составляла с июня 2017 года 10 минут вместо 15 минут. Антимонопольная служба потребовала увеличить на пять минут интервал посадки-высадки пассажиров, «Воздушные ворота Северной столицы» выполнили этот пункт, однако обжаловали его в суде.

    Суд признал законным требование Управления Федеральной антимонопольной службы, таким образом, автомобилисты могут бесплатно стоять на парковке в петербургском аэропорту «Пулково» 15 минут.

    Автор: Алексей Громов
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