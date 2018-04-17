Петербуржцам 22 апреля разрешат бесплатно перевозить велосипеды в электричках

Санкт-Петербург, 17 апреля. Открытие велосезона состоится в Санкт-Петербурге в конце недели, в электричках разрешат провозить велосипеды бесплатно в течение суток.

Как передает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», в воскресенье, 22 апреля, состоится открытие велосипедного сезона, в связи с чем пассажирам разрешат провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно на сутки. Отметим, что за провоз велосипеда в электричке обычно горожане и гости Петербурга платят от 35 до 45 рублей.

Отметим, что в текущем году открытие велосезона проведут в формате настоящего праздник, а не пробега. Также клуб «ВелоПитер» организует традиционную велосипедную прогулку, в которой принимают участие тысячи человек.