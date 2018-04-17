Меню
Общество
Петербуржцам 22 апреля разрешат бесплатно перевозить велосипеды в электричках
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    Петербуржцам 22 апреля разрешат бесплатно перевозить велосипеды в электричках

      /  Обновлено: 
    75

    Петербуржцам 22 апреля разрешат бесплатно перевозить велосипеды в электричках

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Открытие велосезона состоится в Санкт-Петербурге в конце недели, в электричках разрешат провозить велосипеды бесплатно в течение суток.

    Как передает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», в воскресенье, 22 апреля, состоится открытие велосипедного сезона, в связи с чем пассажирам разрешат провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно на сутки. Отметим, что за провоз велосипеда в электричке обычно горожане и гости Петербурга платят от 35 до 45 рублей.

    Отметим, что в текущем году открытие велосезона проведут в формате настоящего праздник, а не пробега. Также клуб «ВелоПитер» организует традиционную велосипедную прогулку, в которой принимают участие тысячи человек.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1610
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1586
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1121
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1521