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В Петербурге скончался главный режиссер театра «Балтийский дом»
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    В Петербурге скончался главный режиссер театра «Балтийский дом»

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    В Петербурге скончался главный режиссер театра «Балтийский дом»

    Санкт-Петербург, 17 марта. Заслуженный артист России Владимир Тыкке скончался вчера после продолжительной болезни.

    Главный режиссёр «Балтийского дома» Владимир Тыкке в понедельник, 16 апреля, ушел из жизни после тяжелой болезни, передает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу театра-фестиваля «Балтийский дом».

    «Театр-фестиваль «Балтийский  дом» с прискорбием сообщает, 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра заслуженный артист  России Владимир Александрович Тыкке», — сообщается на официальном сайте театра.

    Заслуженный артист России Владимир Тыкке родился в Ленинграде в 1943 году, учился на факультете актерского мастерства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. Играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом») с 1996 года. Пост главного режиссёра Владимир Тыкке получил в 1997 году.

    Автор: Алексей Громов
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