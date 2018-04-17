В Петербурге скончался главный режиссер театра «Балтийский дом»

Санкт-Петербург, 17 марта. Заслуженный артист России Владимир Тыкке скончался вчера после продолжительной болезни.

Главный режиссёр «Балтийского дома» Владимир Тыкке в понедельник, 16 апреля, ушел из жизни после тяжелой болезни, передает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу театра-фестиваля «Балтийский дом».

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает, 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке», — сообщается на официальном сайте театра.

Заслуженный артист России Владимир Тыкке родился в Ленинграде в 1943 году, учился на факультете актерского мастерства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. Играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола («Балтийский дом») с 1996 года. Пост главного режиссёра Владимир Тыкке получил в 1997 году.