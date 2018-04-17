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Дацюк продлил контракт с петербургским СКА
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    Дацюк продлил контракт с петербургским СКА

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    Дацюк продлил контракт с петербургским СКА

    Санкт-Петербург, 17 марта. Нападающий сборной России Павел Дацюк продлил контракт с петербургским клубом СКА.

    Как передает агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter, 39-летний хоккеист подписал годовой контракт со СКА. Отметим, что Дацюк провел 52 матча за СКА, оформил в ворота 12 шайб и сделал 30 результативных передач.

    В плей-офф в 2018 году нападающий в 15 играх заработал семь баллов. Также подчеркнем, что Дацюк выиграл со СКА Кубок Гагарина в прошедшем году.

    Напомним, станция метрополитена «Московские ворота» в Санкт-Петербурге изменит режим работы из-за проведения работ по капитальному ремонту эскалатора.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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