Дацюк продлил контракт с петербургским СКА

Санкт-Петербург, 17 марта. Нападающий сборной России Павел Дацюк продлил контракт с петербургским клубом СКА.

Как передает агент хоккеиста Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter, 39-летний хоккеист подписал годовой контракт со СКА. Отметим, что Дацюк провел 52 матча за СКА, оформил в ворота 12 шайб и сделал 30 результативных передач.

В плей-офф в 2018 году нападающий в 15 играх заработал семь баллов. Также подчеркнем, что Дацюк выиграл со СКА Кубок Гагарина в прошедшем году.

Напомним, станция метрополитена «Московские ворота» в Санкт-Петербурге изменит режим работы из-за проведения работ по капитальному ремонту эскалатора.