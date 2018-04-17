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Новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах»
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    Новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах»

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    Новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах»

    Санкт-Петербург, 17 марта. Новые станции метрополитена, которые откроют в Петербурге в ближайшее время, появились на сервисе «Яндекс.Карты».

    Станции метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах», подчеркивают пользователи сервиса. Однако власти города сообщают, что рабочее движение от станции «Приморская» до станции метро «Беговая» будет открыто в конце апреля.

    В настоящее время на станциях завершаются подготовительные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей и налаживается работа эскалаторов и траволаторов.

    Напомним, станцию петербургского метро «Новокрестовская» испытают на неделю позже после устранения недочетов, выявленных при проведении комиссией экспертизы.

    Автор: Алексей Громов
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