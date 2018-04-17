Новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах»

Санкт-Петербург, 17 марта. Новые станции метрополитена, которые откроют в Петербурге в ближайшее время, появились на сервисе «Яндекс.Карты».

Станции метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» появились на «Яндекс.Картах», подчеркивают пользователи сервиса. Однако власти города сообщают, что рабочее движение от станции «Приморская» до станции метро «Беговая» будет открыто в конце апреля.

В настоящее время на станциях завершаются подготовительные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей и налаживается работа эскалаторов и траволаторов.

Напомним, станцию петербургского метро «Новокрестовская» испытают на неделю позже после устранения недочетов, выявленных при проведении комиссией экспертизы.