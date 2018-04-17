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Общество
Более трех тысяч мест в детских садах создадут в Петербурге до 2019 года
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    Более трех тысяч мест в детских садах создадут в Петербурге до 2019 года

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    Более трех тысяч мест в детских садах создадут в Петербурге до 2019 года

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Более трех тысяч мест в детских садах планируют создать на территории Санкт-Петербурга в течение 2018 и 2019 годов.

    Как передает пресс-служба комитета по образованию, в городе продолжают развивать вариативные формы дошкольного образования, среди которых группы кратковременного пребывания детей, службы ранней помощи и центры игрового развития.

    Отметим, что дефицит мест для поставленных на учет детей в детских садах составил свыше семи тысяч мест по состоянию на 1 января 2018 года. При этом подчеркнем, что дети от трех лет полностью обеспечены услугами дошкольного образования.

     

    Автор: Алексей Громов
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