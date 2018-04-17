Кошки кусали петербуржцев в 2017 году в полтора раза чаще, чем собаки

Санкт-Петербург, 17 апреля. Петербуржцы в 2017 году обращались за помощью в медицинские учреждения в полтора раза чаще после укусов кошек, нежели собак.

Соответствующую информацию передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение вице-губернатора Анны Митяниной в социальной сети Instagram.

Медицинские учреждения города в прошедшем году зарегистрировали 2404 случая у людей укусов кошек. Этот показатель превысил число обращений с собачьим укусами в полтора раза. Митянина со ссылкой на данные, озвученные во время заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии в Смольном, подчеркнула, что в 2017 году из больниц поступило 3985 сообщений о случаях укусов животными людей.