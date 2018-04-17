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Кошки кусали петербуржцев в 2017 году в полтора раза чаще, чем собаки
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    Кошки кусали петербуржцев в 2017 году в полтора раза чаще, чем собаки

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    Кошки кусали петербуржцев в 2017 году в полтора раза чаще, чем собаки

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Петербуржцы в 2017 году обращались за помощью в медицинские учреждения в полтора раза чаще после укусов кошек, нежели собак.

    Соответствующую информацию передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение вице-губернатора Анны Митяниной в социальной сети Instagram.

    Медицинские учреждения города в прошедшем году зарегистрировали  2404 случая у людей укусов кошек. Этот показатель превысил число обращений с собачьим укусами в полтора раза. Митянина со ссылкой на данные, озвученные во время заседания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии в Смольном, подчеркнула, что в 2017 году из больниц поступило 3985 сообщений о случаях укусов животными людей.

    «… в том числе 1475 укусов нанесены собаками; 2404 кошками; 106 укусов нанесены животными других видов», — подчеркивается в сообщении Митяниной.

    Автор: Алексей Громов
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