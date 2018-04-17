Следователи выясняют обстоятельства гибели в петербургском СИЗО бизнесмена Пшеничного
Санкт-Петербург, 17 марта. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства гибели в петербургском СИЗО директора компании «Новит Про» Валерия Пшеничного.
Как передает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний, обстоятельства гибели в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного, арестованного по делу о хищении средств при выполнении госконтракта для Минобороны, выясняют следователи.
«В настоящее время по факту смерти Пшеничного В. А., содержавшегося под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, следственными органами проводится расследование всех обстоятельств случившегося», — подчеркнули в ведомстве.