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Петербург и Ленобласть подпишут концепцию агломерации в 2018 году
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    Петербург и Ленобласть подпишут концепцию агломерации в 2018 году

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    Петербург и Ленобласть подпишут концепцию агломерации в 2018 году

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Санкт-Петербург и Ленинградская область планируют подписать концепцию агломерации летом 2018 года.

    Соответствующую информацию передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, полученные от заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.

    Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти подпишут соглашение о совместном градостроительном развитии на период 2030 по 2050 годы. Население агломерации к 2030 году превысит восемь миллионов человек. Соответствующий документ начали разрабатывать в 2014 году.

    «Она охватывает территории, прилегающие к трассе А120, «бетонке». Это около 9 тысяч кв. км площадей, включая 1,5 тыс. кв. км на территории Петербурга и более 7 тыс. в Ленобласти», — подчеркнул Москвин 17 апреля на Съезде строителей.

    Автор: Алексей Громов
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