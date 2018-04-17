Петербург и Ленобласть подпишут концепцию агломерации в 2018 году
Санкт-Петербург, 17 апреля. Санкт-Петербург и Ленинградская область планируют подписать концепцию агломерации летом 2018 года.
Соответствующую информацию передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, полученные от заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина.
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти подпишут соглашение о совместном градостроительном развитии на период 2030 по 2050 годы. Население агломерации к 2030 году превысит восемь миллионов человек. Соответствующий документ начали разрабатывать в 2014 году.
«Она охватывает территории, прилегающие к трассе А120, «бетонке». Это около 9 тысяч кв. км площадей, включая 1,5 тыс. кв. км на территории Петербурга и более 7 тыс. в Ленобласти», — подчеркнул Москвин 17 апреля на Съезде строителей.