В Петербурга зимой расплавили рекордное количество снега

Санкт-Петербург, 17 апреля. Более двух миллионов кубометров снежных масс приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты в текущем зимнем периоде в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе «Водоканала». В прошедшем зимнем периоде было утилизировано почти на миллион кубов меньше.

В 2018 году более двух миллионов кубометров снежных масс приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты города.

Отметим, что первый автомобиль со снегом отправился на снегоплавильный пункт 30 ноября, в свою очередь, максимальный суточный объем снега наблюдался 8 февраля, тогда было принято свыше 62 кубометров снежных масс.