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В Петербурга зимой расплавили рекордное количество снега
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    В Петербурга зимой расплавили рекордное количество снега

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    В Петербурга зимой расплавили рекордное количество снега

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Более двух миллионов кубометров снежных масс приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты в текущем зимнем периоде в Санкт-Петербурге.

    Соответствующую информацию передает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе «Водоканала». В прошедшем зимнем периоде было утилизировано почти на миллион кубов меньше.

    В 2018 году более двух миллионов кубометров снежных масс приняли снегоплавильные и снегоприемные пункты города.

    Отметим, что первый автомобиль со снегом отправился на снегоплавильный пункт 30 ноября, в свою очередь, максимальный суточный объем снега наблюдался 8 февраля, тогда было принято свыше 62 кубометров снежных масс.

    Автор: Алексей Громов
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