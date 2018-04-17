Свыше 760 тонн корюшки планируют выловить в Финском заливе

Санкт-Петербург, 17 апреля. Массовый ход корюшки ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие несколько недель.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на слова временного исполняющего обязанности руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрея Яковлева, показатели улова корюшки в Финском заливе могут быть рекордными.

В соответствии с прогнозом, ход рыбы начнется 24 апреля и продлится до середины мая. В свою очередь, около полутора миллиона тонн корюшки выловят в Ладожском озере, а Финском заливе — 767 тонн.

Рыбакам напоминают, что корюшку можно ловить с берега с использованием сачка. Другие варианты добычи рыбы расцениваются как браконьерство, штраф составляет до пяти тысяч рублей.