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Станция метро «Московские ворота» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора
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    Станция метро «Московские ворота» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора

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    Станция метро «Московские ворота» меняет режим работы из-за ремонта эскалатора

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Станция метрополитена «Московские ворота» в Санкт-Петербурге изменит режим работы из-за проведения работ по капитальному ремонту эскалатора.

    Как передает iReactor со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе петербургского метрополитена, жителей и гостей города предупреждают об изменении режима работы станции метро «Московские ворота» в связи с проведением капитального ремонта эскалатора.

    Так, с 20 апреля по 14 июня по рабочим дням вход на станцию будет закрыт в период с 08:15 до 09:10 утра. В свою очередь, вход на станцию «Московские ворота» будет ограничен с 16:50 до 18:30 часов вечера.

    Горожан просят заблаговременно планировать свой маршрут в связи с указанными изменениями в работе станции метро.

    Автор: Алексей Громов
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