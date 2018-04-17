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Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
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    Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля

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    Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о грядущем похолодании в городе в конце апреля.

    Соответствующую информацию главный синоптик города Александр Колесов опубликовал в своем блоге в социальной сети Facebook.

    «В 20-х числах похолодание, и температура в Санкт-Петербурге вернется к норме. А она всего плюс 4 градуса», — написал Александр Колесов.

    В настоящее время в некоторых районах города и области прогнозируются дожди. Однако главный синоптик подчеркивает, что влажная погода поможет избавиться от пыли на улицах города.

    Напомним, государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге запустил онлайн-экскурсии в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Алексей Громов
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