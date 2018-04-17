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Школьница из Ленобласти отбилась от насильника с ножом
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    Школьница из Ленобласти отбилась от насильника с ножом

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    Школьница из Ленобласти отбилась от насильника с ножом

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Неизвестный мужчина с ножом напал вчера утром на школьницу в Ленинградской области.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Гарболово в понедельник, 16 апреля, около девяти часов утра рядом с домом №317: неизвестный мужчина напал на ученицу седьмого класса, угрожая ей ножом.

    Установлено, что девочка утром пошла в школу, однако забыла сменную обувь и решила вернуться домой, после чего отправилась в обратном направлении. Рядом со школой к ней подбежал мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, и схватил ребенка за волосы, приставив лезвие ножа к горлу. Злоумышленник отрезал прядь волос у девочки, резко дернул за воротник блузки и начал приставать к ребенку.

    Школьнице удалось отбиться от мужчины, ударив его локтем в грудь. Девочка прибежала в школу и незамедлительно сообщила о случившемся директору по безопасности в школе.

    По словам школьницы, на нее напал мужчина с южным акцентом, среди примет: большой нос, толстые пальцы рук, на правом указательном пальце — черный ноготь, на безымянном пальце — серебряный перстень с крупным красным камнем, широкие ноги. Он был одет в черные спортивные брюки, балаклаву черного цвета, черную кофту с изображением «Спанч Боба» в области живота, темно-серые кроссовки.

    Автор: Алексей Громов
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