Школьница из Ленобласти отбилась от насильника с ножом

Санкт-Петербург, 17 апреля. Неизвестный мужчина с ножом напал вчера утром на школьницу в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Гарболово в понедельник, 16 апреля, около девяти часов утра рядом с домом №317: неизвестный мужчина напал на ученицу седьмого класса, угрожая ей ножом.

Установлено, что девочка утром пошла в школу, однако забыла сменную обувь и решила вернуться домой, после чего отправилась в обратном направлении. Рядом со школой к ней подбежал мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, и схватил ребенка за волосы, приставив лезвие ножа к горлу. Злоумышленник отрезал прядь волос у девочки, резко дернул за воротник блузки и начал приставать к ребенку.

Школьнице удалось отбиться от мужчины, ударив его локтем в грудь. Девочка прибежала в школу и незамедлительно сообщила о случившемся директору по безопасности в школе.

По словам школьницы, на нее напал мужчина с южным акцентом, среди примет: большой нос, толстые пальцы рук, на правом указательном пальце — черный ноготь, на безымянном пальце — серебряный перстень с крупным красным камнем, широкие ноги. Он был одет в черные спортивные брюки, балаклаву черного цвета, черную кофту с изображением «Спанч Боба» в области живота, темно-серые кроссовки.