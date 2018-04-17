Всероссийский смотр вокалистов-выпускников пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Всероссийский смотр-конкурс вокалистов-выпускников музыкальных вузов России пройдет в Санкт-Петербурге.

Как передает интернет-портал «Российской газеты», в период с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербургской консерватории пройдет XLVI Всероссийский смотр-конкурс вокалистов-выпускников музыкальных высших учебных заведений страны. В 2018 году в конкурсе примут участие 72 студента из 18 музыкальных высших учебных заведений.

«Все высшие музыкальные заведения России присылают своих лучших выпускников на этот смотр, где они делают важный шаг на пути к своей профессиональной карьере. Их прослушивают авторитетные специалисты, их отмечают, их приглашают на работу в театры», — цитирует ТАСС народную артистку СССР Ирину Богачеву, председателя жюри конкурса.

После конкурсных прослушиваний пройдет всероссийская научно-методическая конференция, цель которой заключается в совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства..