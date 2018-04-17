Лауреатов международной балетной премии Dance Open Award наградят в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 апреля. Церемония вручения международной балетной премии Dance Open Award состоится сегодня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, перед официальным и торжественным награждением запланирован гала-концерт, который завершит XVII Международный фестиваль балета Dance Open. В рамках мероприятия состоятся выступления мировых звезд хореографии.

«Мне приятно, что в программу вошли наши классические па-де-де, а также хореография Дэвида Доусона Юрия Посохова, других современных хореографов. Программа, как всегда, очень разнообразна: классика, неоклассика и современная история», — сказала руководитель фестиваля Екатерина Галанова.

Россию на гала-концерте представят ведущие солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. В свою очередь, в мероприятии примут участие зарубежные звезды из США, Нидерландов, Венгрии, Германии. К примеру, свои номера покажут солисты Шотландского балета и Королевского балета Швеции.