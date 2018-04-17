Меню
Общество
Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге идет на спад
Украина
Премьер Украины Гройсман признался, что готов к отставке
Следующая новость
Загрузка...

    Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге идет на спад

    48

    Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге идет на спад

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Количество людей, поступивших в больницы Санкт-Петербурга с диагнозами ОРВИ или гриппом, уменьшилось за прошедшую неделю на сто человек.

    Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные недельной статистики, число заболевших гриппом стремительно уменьшается, однако сохраняется достаточно высокий уровень поступления пациентов с диагнозом ОРВИ или гриппом в медицинские учреждения.

    Согласно информации городской инфекционной больницы имени Боткина, в период 9 по 15 апреля в приёмную поступило 387 человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Однако число пациентов снизилось почти на сто человек. В свою очередь, с 1 по 8 апреля их количество составило 475 человек.

    Сотрудники медицинского учреждения подчеркивают, что пик заболеваемости пришелся на период с 16 по 25 марта, в течение этой недели было принято 654 человека.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    542
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    2561
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2779
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    767