Уровень заболеваемости гриппом в Петербурге идет на спад

Санкт-Петербург, 17 апреля. Количество людей, поступивших в больницы Санкт-Петербурга с диагнозами ОРВИ или гриппом, уменьшилось за прошедшую неделю на сто человек.

Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные недельной статистики, число заболевших гриппом стремительно уменьшается, однако сохраняется достаточно высокий уровень поступления пациентов с диагнозом ОРВИ или гриппом в медицинские учреждения.

Согласно информации городской инфекционной больницы имени Боткина, в период 9 по 15 апреля в приёмную поступило 387 человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Однако число пациентов снизилось почти на сто человек. В свою очередь, с 1 по 8 апреля их количество составило 475 человек.

Сотрудники медицинского учреждения подчеркивают, что пик заболеваемости пришелся на период с 16 по 25 марта, в течение этой недели было принято 654 человека.