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FIFA начала расследование по делу о проявлении расизма на матче Россия — Франция в Петербурге
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    FIFA начала расследование по делу о проявлении расизма на матче Россия — Франция в Петербурге

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    FIFA начала расследование по делу о проявлении расизма на матче Россия — Франция в Петербурге

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Расследование дела о проявлении расизма на футбольном матче между Россией и Францией в Санкт-Петербурге начала Международная федерация футбола.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург», Международная федерация футбола проинформировала Российский футбольный союз о начале расследования дела о проявлении расизма на футбольном  матче Россия — Франция, который прошел 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

    В свою очередь, российская сторона отметила готовность помочь в расследовании. Так, в настоящий момент в правоохранительные органы направлен запрос по установлению личностей, которые могли быть причастны к делу о проявлении расизма в адрес Усмана Дембеле.

    Отметим, что болельщикам, которые связаны с выкриками расистского характера, скорее всего, запретят посещать матчи ЧМ-2018.

    Автор: Алексей Громов
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