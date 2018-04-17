Санкт-Петербург, 17 апреля. Расследование дела о проявлении расизма на футбольном матче между Россией и Францией в Санкт-Петербурге начала Международная федерация футбола.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», Международная федерация футбола проинформировала Российский футбольный союз о начале расследования дела о проявлении расизма на футбольном матче Россия — Франция, который прошел 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

В свою очередь, российская сторона отметила готовность помочь в расследовании. Так, в настоящий момент в правоохранительные органы направлен запрос по установлению личностей, которые могли быть причастны к делу о проявлении расизма в адрес Усмана Дембеле.

Отметим, что болельщикам, которые связаны с выкриками расистского характера, скорее всего, запретят посещать матчи ЧМ-2018.