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Рабочее движение до «Беговой» в Петербурге планируют запустить в конце апреля
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    Рабочее движение до «Беговой» в Петербурге планируют запустить в конце апреля

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    Рабочее движение до «Беговой» в Петербурге планируют запустить в конце апреля

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что рабочее движение от станции «Приморская» до станции метро «Беговая» будет открыто в конце апреля.

    Как отметили в понедельник в КРТИ, правительство города и руководство «Петербургского Метрополитена» сообщили, что по новому участку от «Приморской» до «Беговой» прошел мотопоезд. Особо отмечается, что строительство новых станцией идет в соответствии с графиком, отставаний и простоев нет.

    Планируется, что рабочее движение поездов по Невско-Василеостровской линии будет запущено 29 апреля. В свою очередь, подача напряжения на участке «Новокрестовская» — «Беговая» будет осуществлена 23 апреля.

    В настоящее время на станциях завершаются подготовительные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей и налаживается работа эскалаторов и траволаторов.

    Автор: Алексей Громов
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