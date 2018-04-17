Рабочее движение до «Беговой» в Петербурге планируют запустить в конце апреля

Санкт-Петербург, 17 апреля. Власти Санкт-Петербурга сообщили, что рабочее движение от станции «Приморская» до станции метро «Беговая» будет открыто в конце апреля.

Как отметили в понедельник в КРТИ, правительство города и руководство «Петербургского Метрополитена» сообщили, что по новому участку от «Приморской» до «Беговой» прошел мотопоезд. Особо отмечается, что строительство новых станцией идет в соответствии с графиком, отставаний и простоев нет.

Планируется, что рабочее движение поездов по Невско-Василеостровской линии будет запущено 29 апреля. В свою очередь, подача напряжения на участке «Новокрестовская» — «Беговая» будет осуществлена 23 апреля.

В настоящее время на станциях завершаются подготовительные и отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей и налаживается работа эскалаторов и траволаторов.