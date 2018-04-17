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ГАТИ выписала штрафов на четыре миллиона рублей в Петербурге за прошедшую неделю
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    ГАТИ выписала штрафов на четыре миллиона рублей в Петербурге за прошедшую неделю

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    ГАТИ выписала штрафов на четыре миллиона рублей в Петербурге за прошедшую неделю

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафы на сумму более четырех миллионов рублей в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю.

    Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГАТИ. Городские компании выплатят в общей сложности более четырех миллионов рублей за самовольное производство земляных работ и нарушение правил дорожного движения, в том числе, самовольное ограничение движения.

    «Также ГАТИ завершает рассмотрение дел о нарушениях порядка уборки кровель и фасадов нежилых зданий и объектов благоустройства от снега и наледи», — подчеркивается в пресс-службе ГАТИ.

    Отметим, что оштрафованы ОАО «Метрострой»: компания должна будет выплатить около полумиллиона рублей за самовольное ограничение движения при производстве работ по устройству теплосети. Также АО «Ленэнерго» попало под штрафные санкции в размере 580 тысяч рублей за «неисполнение обязанности по получению планового ордера, отсутствие ограждения зоны производства работ и необеспечение безопасного прохода…за невосстановление асфальтобетонного покрытия тротуара, нарушенного после производства работ».А Эрмитаж выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей за нарушение сроков уборки от снега арки Главного штаба. 

    Автор: Алексей Громов
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