Меню
Общество
Депутаты ЗакСа подали заявку на проведение марша в защиту Петербурга
Украина
На Украине ликвидировали единственный факультет авиации и космоса
Следующая новость
Загрузка...

    Депутаты ЗакСа подали заявку на проведение марша в защиту Петербурга

    47

    Депутаты ЗакСа подали заявку на проведение марша в защиту Петербурга

    Санкт-Петербург, 17 апреля. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направила губернатору Георгию Полтавченко заявку на проведение в начале марта марша в защиту города.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой сообщения парламентариев в социальных сетях. Инициативная группа депутатов в лице  Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой, Алексея Ковалева, Максима Резника и Надежды Тихоновой направили Георгию Полтавченко запрос на проведение 1 марта марша в защиту Санкт-Петербурга.

    «В оргкомитете марша представлены общественные организации, политические партии, инициативные группы, градозащитники, обманутые дольщики и многие другие», — отмечается в тексте письма.

    Депутаты планируют собрать участников марша 1 мая и пройти на Лиговском проспекте, пройти по Невскому и организовать митинг на одной из центральных площадей города.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    542
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    2561
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    2779
    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    Две трети ракет во время удара США по Сирии были перехвачены — Лавров

    22:40   16 Апреля 2018
    767