Депутаты ЗакСа подали заявку на проведение марша в защиту Петербурга

Санкт-Петербург, 17 апреля. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направила губернатору Георгию Полтавченко заявку на проведение в начале марта марша в защиту города.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой сообщения парламентариев в социальных сетях. Инициативная группа депутатов в лице Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой, Алексея Ковалева, Максима Резника и Надежды Тихоновой направили Георгию Полтавченко запрос на проведение 1 марта марша в защиту Санкт-Петербурга.

«В оргкомитете марша представлены общественные организации, политические партии, инициативные группы, градозащитники, обманутые дольщики и многие другие», — отмечается в тексте письма.

Депутаты планируют собрать участников марша 1 мая и пройти на Лиговском проспекте, пройти по Невскому и организовать митинг на одной из центральных площадей города.