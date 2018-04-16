Новые ограничения движения вводят на улицах Петербурга

Санкт-Петербург, 16 апреля. Ограничения движения автомобильного транспорта начнут действовать на улицах Петербурга с 17 апреля.

Соответствующую информацию передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Так, движение транспорта будет ограничено по Туристской улице от Богатырского проспекта до Камышовой улицы с 17 апреля по 26 мая.

Движение по проспекту Стачек у проспекта Маршала Жукова ограничат с 18 апреля по 15 мая. В свою очередь, с 19 апреля по 13 мая будет запрещено движение транспорта по улице Седова от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь и перекрестку улицы Седова и бульвара Красных Зорь. Также движение по улице Седова от улицы Полярников до Ивановской улицы ограничат с 19 апреля по 13 мая.